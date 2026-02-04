Itaquá abre inscrições para curso de assistente administrativo

O curso profissionalizante de assistente administrativo está com as inscrições abertas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Itaquaquecetuba. Oferecido pelo programa estadual Qualifica SP, a iniciativa busca promover capacitação profissional e ampliar as oportunidades de emprego. O curso será realizado de forma presencial durante a semana, com carga horária de 80 horas, e certificação ao final.

Estão disponíveis 20 vagas para o período da manhã, com início das aulas previsto para o dia 23 de fevereiro. “Estamos oferecendo mais uma oportunidade gratuita de capacitação para que os moradores possam se preparar melhor, conquistar novas vagas e fortalecer sua trajetória profissional”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

O curso vai ensinar os fundamentos da administração, preparando o estudante para organizar, planejar e gerir atividades administrativas no dia a dia profissional, abordando desde os conceitos básicos de empresas e suas funções, até controle financeiro, faturamento e organização de arquivos, além de desenvolver habilidades de atendimento, comunicação, postura profissional e gestão de reclamações.

“A administração municipal segue trabalhando para ampliar o acesso da população à qualificação profissional. O programa é uma parceria importante que contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e para a geração de novas oportunidades de emprego”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

As inscrições devem ser realizadas por pessoas com 18 anos ou mais até o dia 10 de fevereiro por meio do link (cutt.ly/RtzCI0Hy).

Fotos: Dayane Oliveira

