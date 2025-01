IPVA: Estado de SP dá desconto a donos de veículos com placa final 3 até hoje (15)

Desde o ano passado, o IPVA pode ser pago por PIX



Os proprietários paulistas têm até quarta-feira (15) para quitar a cota única, com desconto de 3%, ou a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 dos veículos com final de placa 3. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento ou o parcelamento e regularizar o imposto.

A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número de Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante o Renavam e placa do veículo.

Assim como no ano passado, a fim de facilitar o pagamento do contribuinte que opta pelo parcelamento do tributo, a Sefaz-SP definiu todos os vencimentos no mesmo dia do mês – a placa 3, por exemplo, tem vencimento em 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril e 15 de maio. Caso o vencimento ocorra em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil.

A Sefaz-SP reforça que as páginas verdadeiras para informações do IPVA 2025 estão no domínio “sp.gov.br”.

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.

Todas as informações sobre IPVA podem ser consultadas na página do IPVA no portal da Sefaz-SP.​

Proprietários de automóveis precisam ficar atentos às datas do imposto