iPhones 16 serão sorteados no Patteo Urupema Shopping, em campanha de Natal

Clientes também podem ganhar panetone da Cacau Show

A temporada de Natal do Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, será ainda mais especial neste ano com a campanha que irá sortear 10 iPhones 16 e ainda presenteará clientes com panetones da Cacau Show.

Para participar do sorteio, é necessário acumular R$ 400 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção e cadastrar os cupons fiscais no aplicativo Prizor para, assim, receber um número da sorte.

Quem preferir fazer a troca dos cupons fiscais de segunda a quarta-feira tem direito a números da sorte em dobro. Quanto mais números, maiores as chances de ganhar um dos dez iPhones 16, de última geração.

Valem cupons fiscais somente de compras do período da promoção, iniciada no dia 1º deste mês e com término em 24 de dezembro. O sorteio será realizado pela Loteria Federal do dia 8 de janeiro e a apuração será no dia 9, com a divulgação, em seguida, dos dez premiados (confira o regulamento completo no site do Urupema: www.patteourupemashopping.com.br).

O aplicativo Prizor, onde deve ser feito o cadastro das notas fiscais, está disponível para ser baixado, gratuitamente, na loja de APPs acessível em smartphones com sistemas Android ou IOS.

Juntando R$ 400 em notas fiscais, também durante o período da campanha, e feito o cadastro no aplicativo, clientes ganham um panetone Gotas de Chocolate da Cacau Show (limitado a 2 por CPF, enquanto houver estoque). O brinde deve ser retirado no balcão de trocas, no Piso 4, durante o período da promoção.

O Patteo Urupema Shopping é destino certo para as compras, neste final de ano, com opções diversas em seu mix de lojas para presentear a família toda, garantir o mimo do amigo secreto, entre outros.

Encanto de Natal

Em clima natalino, o shopping também traz aos visitantes a decoração especial com o tema “O encanto de Natal”. Além da árvore de quase dois andares de altura, e adereços, no Térreo, vale a pena brincar no piano gigante de chão, no Piso 1, e ainda passar pela pracinha natalina, no Piso 3, onde o Papai Noel atende as crianças e famílias todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 14h às 20h, e na véspera do Natal, dia 24, das 10h às 18h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

Fotos – Crédito: Simone Leon

O Encanto de Natal é o tema do Natal deste ano