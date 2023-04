Inter Mogi vira e vence a Wimpro por 6 a 5 em Guarulhos

Em um jogo franco, com muitas alternativas e forte marcação, o Inter Mogi venceu o Wimpro por 6 a 5 na tarde deste sábado (15/04) no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Metalúrgicos, na cidade de Guarulhos, pelo Grupo A da Copa Paulista de Futsal 2023 categoria Sub-20. Nos últimos seis confrontos entre as equipes em várias competições foram cinco vitorias mogianas contra apenas uma dos guarulhenses.

Antes de abril placar, o Wimpro acertou duas vezes as traves do goleiro mogiano João Victor. Os guarulhense arriscavam chutes de longa distância e aos 8m39, Leonardo pegou um rebote e bateu da intermediária da quadra sem chance para o goleiro: Wimpro 1 a 0. O Inter Mogi voltou ao ataque e após uma confusão na área a bola tocou nas costas do defensor do Wimpro, Kayke que marcou contra, empatando o jogo. Ainda no primeiro tempo, Diogo e Vinicius voltaram a marcar e deixaram o Wimpro em vantagem. Kevin diminuiu para os mogianos. O primeiro tempo terminou em 3 a 2 para os donos da casa.

A dinâmica do jogo continuou no segundo tempo. O Wimpro marcando em cima, dificultava a saída da defesa mogiana. Mas não foi o suficiente para evitar que Filé logo a 1m36 da etapa final empatasse a partida em 3 gols.

Mas Vinicius e Gú marcaram para o Wimpro Guarulhos e ampliaram o placar para 5 a 3. Foi aí que os meninos de Mogi das Cruzes, comandados pelo técnico Edson Fernandes (Goda) novamente mostraram uma superação em quadra. Como já haviam feito na estreia em casa, quando perdiam por 2 a 0 e chegaram ao empate contra o Itapetininga, a equipe novamente reagiu bem. Augusto, duas vezes – aos 15m04 e 15m41 empatou a partida – e Kelvin, faltando apenas seis segundos para o final do jogo, marcou e sacramentou a virada mogiana por 6 a 5.

Com a vitória, o Inter Mogi assumiu a terceira posição com 4 pontos. A equipe mogiana volta às quadras na próxima quarta feira, dia 19, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta), no Nova Mogilar (ao lado do Ginásio de Esportes Professor Hugo Ramos), quando enfrenta o Diadema MX7. A entrada é franca. No outro jogo do Grupo A Francisco Morato empatou com o Itapetininga em 2 a 2.

Rivalidade

Os confrontos entre os times do Inter Mogi e Guarulhos já se tornaram clássicos na Liga no Sub-20. Nos últimos seis jogos foram cinco vitorias mogiana contra apenas uma dos guarulhenses. Além do triunfo deste sábado, outros dois ocorreram em disputa de títulos – com uma conquista para cada lado: pela Copa LPF 2021, na final em Barueri, no tempo normal empate em 2 a 2.

Na prorrogação a Wimpro levou a melhor vencendo por 5 x 3 e ficando com o título. Pelo Campeonato da Liga Paulista, no segundo semestre do mesmo ano, em São Bernardo do Campo os mogianos levaram a melhor batendo a Wimpro por 1 a 0, levando o título para Mogi. Nos Jogos Regionais, com sede na cidade de Guararema, mais uma vitória mogiana, também pelo placar mínimo.