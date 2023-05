Inter Mogi Futsal goleia o Guararema e chega à liderança do Sub-20

O Inter Mogi Futsal goleou o Guararema Futsal por 5 a 1 no final da noite da última sexta-feira (28/04), no clássico regional realizado no Ginásio Municipal Lázaro Germano lotado de torcedores, na cidade vizinha. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Grupo A da Copa Paulista de Futsal 2023 (Liga Paulista de Futsal), categoria Sub-20.

Após mais esta vitória, o Inter Mogi Futsal chegou aos oito pontos na competição e conquistou a liderança no Grupo A. Já o Guararema Futsal é o terceiro colocado, com cinco pontos. Wimpro e Itapetininga estão com três pontos, e Diadema na lanterna com apenas dois.

O jogo, bastante disputado apesar do placar amplo, teve como registro o atraso em seu início. É que os árbitros da Liga paulista tiveram problemas com o trânsito intenso na saída da Capital, distante a 80 km de Guararema.

O jogo

As duas equipes entraram em quadra buscando a vitória, colocando em jogo a grande rivalidade esportiva regional. Apesar das propostas de jogo, a equipe dirigida pelo técnico Edson Fernandes (Goda), conseguiu encaixar melhor a marcação e acabou aplicando uma goleada. A vantagem mogiana começou logo a 1m55 de jogo, com Lukinha recebendo livre e bate forte se chance para o goleiro Kauan. Ainda no primeiro tempo, aos 13m08, em jogada individual de Filé pela esquerda, serviu para Morcego ampliar para 2 a 0 e fechar o placar da primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe de Guararema voltou com marcação alta tentando provocar o erro dos mogianos. Mas com a marcação bem encaixada, aos 5 minutos Kevin fez o desarme, serviu Filé que devolveu para Kevin fazer o terceiro gol. Na assistência de Gabriel, Filé ampliou e Keké fez 5 a 0. A 30 segundos para o final, Júlio Cesar faz o gol de honra para a equipe guararemense.

Próxima rodada

A próxima rodada está marcada apenas para o dia 6 de maio, uma segunda-feira, com todos os jogos iniciando no mesmo horário, às 16 horas, finalizando a primeira fase. O líder Inter Mogi Futsal recebe o vice-líder do grupo, o Francisco Morato, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, o Tuta. Em jogo a liderança do grupo. Para os mogianos basta apenas um empate, enquanto que o Francisco Morato precisa vencer. O Guararema visita a Wimpro em Guarulhos e O Itapetininga recebe o Diadema MX7.