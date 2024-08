“Intensamente” será lançado nas plataformas digitais

Pedro Lara estará com single novo a partir de 28 de agosto

Com o novo single prestes a entrar em todas as plataformas digitais no dia 28 de agosto, o cantor e compositor Pedro Lara lançará a sua nova música de trabalho: “Intensamente”.

A música foi escrita em dezembro de 2023, em um momento de reflexão e renovação para Pedro.

Durante uma viagem para Fortaleza, ele encontrou inspiração para compor a música, que surgiu de uma experiência intensa e inesquecível. “Tive um ano muito pesado e cansativo, mas também cheio de coisas boas. No meu aniversário, viajei para Fortaleza e foi lá que conheci uma pessoa com quem tive uma conexão imediata. Essa experiência se transformou em ‘Intensamente’, uma história de um amor de verão, intenso e destemido,” compartilha o cantor.

O clipe de “Intensamente” promete traduzir toda a energia e emoção dessa história, capturando a essência de um amor que, embora breve, foi vivido de forma plena e verdadeira. Além disso, a música é convidativa e possui um ritmo contagiante, perfeito para estimular um trend viral nas redes sociais, engajando o público a compartilhar suas próprias histórias e momentos intensos.

Com uma carreira em ascensão, Pedro Lara continua a surpreender seu público com composições autênticas e repletas de sentimentos. “Espero que ‘Intensamente’ toque o coração das pessoas da mesma forma que essa experiência me marcou. Mal posso esperar para compartilhar essa música com todos,” finaliza o músico.



O cantor quer tocar o coração do seu público com ritmo contagiante