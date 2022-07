Instituto SOPA realizará Bingo Solidário no início de agosto

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette fará um Bingo Solidário para arrecadar fundos para os projetos da instituição e também para auxiliar na reforma da sede. A ação será no dia 7 de agosto, a partir das 14h, na sede da Loja Maçônica Cruzeiro do Itapety (r. Franz Steiner, 665, no Alto do Ipiranga.

As cartelas para o bingo estão sendo vendidas pelos voluntários e também pelo telefone (11) 9 7544-3444. Por R$ 25, a pessoa recebe cinco cartelas para os prêmios principais, um pastel e um refrigerante. Também haverá rodadas extras a R$ 2 para outras prendas. São mais de 30 itens para disputa, entre micro ondas, furadeira, máquina fotográfica, videogame, entre outros. Para ver a lista completa, basta acessar o site institutosopa.org.br/bingo-solidario .

“Nos últimos meses, temos desenvolvido várias ações para arrecadar fundos para auxiliar o nosso trabalho com os mais necessitados e também para a reforma que estamos fazendo na sede para melhorar a nossa estrutura. Conseguimos várias doações de prêmios e tivemos a ajuda de vários parceiros para realizar o nosso primeiro bingo, que será um sucesso, com certeza”, destaca André Camargo de Almeida, presidente do Instituto SOPA.

O Bingo Solidário conta com o apoio da Loja Maçônica Cruzeiro do Itapety; Sancet Laboratório Médico; Padrão Serviços; Flucor – Tratamento de Efluentes Industriais; Estelar Imóveis; ByArtDesign – Tudo em Cadeiras; Alumifran Descartáveis; Ipê Imóveis; Dukazu Massas Frescas; Climes – Clínica Médica Especializada; Plena Mais Seguros; Contamec – Contabilidade e Assessoria; King – Comércio Distribuidor Ltda.; Bisamaria Culinária Afetiva; Olavo Câmara Advogados; Doval Pães Artesanais; Emsella Mogi; JBG Logística; De Lambuja – Café e Geléia.

Instituto SOPA

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com 100 voluntários e atende 2.500 pessoas na cidade.