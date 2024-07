Instituto SOPA promoverá o 3º Bingo Solidário em agosto

A terceira edição do Bingo Solidário do Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette será realizada no dia 4 de agosto, no Clube Náutico Mogiano (Rua Diogo Oliver, 758, Vila Mogilar), a partir das 14h. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para realização dos projetos da instituição ao longo do ano.

É possível comprar cinco cartelas por R$ 35 para concorrer aos prêmios principais, com direito a cinco minissalgados e um refrigerante. Também serão vendidas cartelas avulsas para as rodadas extras, cinco por R$ 10, ou R$ 3 individual no dia. O Bingo Solidário terá vários itens para disputa, como robô aspirador de pó, panela de pressão elétrica, air fryer, bicicleta, micro-ondas, batedeira planetária, cadeira gamer, TV de 42 polegadas, parafusadeira, entre outros. Para adquirir as cartelas, basta entrar em contato com os voluntários ou pelo telefone (11) 9 7544-3444.

“O bingo já faz parte do nosso calendário de eventos e é sempre um sucesso. Ele é muito aguardado pela comunidade, porque não é só um evento beneficente, mas também que leva as pessoas para se divertirem e confraternizarem. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição e saber que podemos contar com o apoio de tantas empresas parceiras que acreditam no trabalho que desenvolvemos com a população carente da cidade. O valor arrecadado no evento ajuda demais as ações dos nossos projetos sociais”, adverte Priscila Andreotti, presidente do Instituto SOPA.

O Bingo Solidário conta com o apoio das empresas: Plena Mais Seguros, De Lambuja Café e Geleia, Flucor, JBG Logística, Sancet Laboratório Médico, Padrão, Vitazza, Byart Design, AC Tur, Suely Klein Moda Plus Size, Air Products, Contamed, MaxPharma, Plotarq, Alumifran e Oishii.

Instituto SOPA

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com 100 voluntários e atende cerca de três mil pessoas na cidade.

Bingo beneficente do Instituto SOPA