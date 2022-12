Instituto Pró + Vida cria Campanha PIX Natalino

O Instituto Pró + Vida São Sebastião está promovendo uma Campanha Especial de Natal com o principal objetivo de auxiliar e manter os cuidados com os 100 idosos atendidos pela Instituição. A Campanha PIX Natalino teve início nesta segunda-feira e foi divulgada nas redes sociais do Instituto, além da divulgação interna.

A instituição vem enfrentando baixo número de doações, tanto para os dois bazares, quanto para os itens de cuidados diários com os idosos. Por isso, neste mês de dezembro, foi idealizada e criada a Campanha PIX Natalino para arrecadar doações para o Instituto.

Quem se interessar em ajudar, pode realizar a doação de qualquer valor para a chave PIX: 49.263.528/0001-42 (CNPJ).

Além da doação via PIX, quem se interessar pode realizar doações de itens novos e usados para os dois bazares da Instituições. Os bazares aceitam doações de roupas, calçados, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, entre outros produtos.

Mais informações em:

Bazar Central – WhatsApp: (11) 97596 – 3412

Rua Senador Dantas, 602 – Carmo – Mogi das Cruzes/SP

De segunda a quinta das 9h às 17h, sexta das 9h às 16h15 e aos sábados das 8h às 12h.

Bazar Jardim Ivete – WhatsApp: (11) 93488 – 8333

Rua Pedro Paulo de Carlo, 500 – Vila São Sebastião – Mogi das Cruzes/SP

De segunda a quinta das 9h às 16h45, sexta das 9h às 16h30 e aos sábados das 8h às 12h.