Instituto Pró Bem doará 2,5 mil ovos de Páscoa

A campanha “Amor & Chocolate Instituto Pró Bem” já tem data para acontecer: será no dia 6 de abril, às 14 horas.

A ação beneficente é realizada pelo Instituto Pró Bem com a loja de chocolates Cacau Show e, este ano, irá doar 2,5 mil ovos crianças de vários bairros da cidade e também em São Paulo.

O fundador do Instituto, Eduardo Marques, conta que, devido ao número expressivo de atendidos, as entregas serão realizadas de forma simultânea, com oito equipes da ONG atendendo cada bairro.

Serão atendidos os bairros do Botujuru I e II, das creches Sonho Meu e Padre Atílio e da Igreja Assembleia de Deus Nas Mãos de Deus, Jundiapeba, Miguel Badra, em Suzano, Favela Jardim Natal, Capão Redondo, em São Paulo, e nas unidades do Pró Bem.

No dia, além das entregas, haverá outras atividades para as crianças atendidas.