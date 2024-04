Instituto Léa Campos promove 1º Festival Somos CRIATIVUS na próxima semana

O Instituto Léa Campos (ILC) realiza o Primeiro Festival de Economia Criativa, de 15 de abril a 19 de abril, em seis cidades com diversas atividades e uma programação especial para cada uma delas. A Semana da Criatividade e da Inovação ocorrerá, além de Mogi, em mais cinco cidades, sendo uma no Município do Alto Tietê, em Itaquaquecetuba (SP); três cidades do Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba; e uma em Soledade de Minas.

Em Mogi, a abertura oficial está marcada para esta segunda-feira (15), às 10 horas, no auditório da Câmara.

O presidente do ILC, Rodrigo Fernandez, e a diretora do Instituto, Bianca Ortiz, estão à frente do evento, que visa o fomento do empreendedorismo criativo e a importância de se desenvolver criatividade como habilidade na busca de solução para demandas sociais e econômicas do País.

Sob o tema, “O que a gente cria movimenta a economia”, o Festival Somos CRIATIVUS terá uma ampla programação, com atividades gratuitas de educação, cultura, inovação e entretenimento para acelerar o desenvolvimento social e econômico sustentável em nossas cidades. “Nos últimos anos, a Economia de Criativa superou o PIB da indústria automobilística e vem crescendo acima da média, transformando radicalmente o ciclo de criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços em todo o mundo. Diante desse cenário, é fundamental dar maior visibilidade sobre a evolução deste ecossistema e seus impactos no Brasil e no Mundo”, destacam os idealizadores do evento Rodrigo e Bianca.