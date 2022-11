Instituto Léa Campos inicia Campanha de Natal

A campanha de Natal do Instituto Léa Campos (ILC) já começou e até 11 de dezembro empresas e pessoas físicas podem contribuir com a doação de chocolates para presentear 200 crianças do bairro Jundiapeba 3, em Mogi das Cruzes.

Intitulada “Amigos do Natal”, a ação solidária também possibilita que os apoiadores do instituto que moram em outras cidades ou queiram contribuir de outra forma façam um PIX diretamente para a conta do ILC (32.545.422/0001-39 PagSeguro). Toda a verba arrecadada será revertida para a confecção dos 200 kits. A prestação de contas fica disponível a todos.

“É simples participar: basta doar um chocolate, vale uma barra, um caixa de bombom ou aqueles pacotes com várias unidades. A doação é um pedacinho de alegria para cada criança. A união desses gestos solidários vira um pedação de gratidão”, convida a líder comunitária Sônia Araújo.

Para fazer a doação basta entrar em contato com o @institutoleacampos no Instagram ou pelo WhatsApp (11) 4739-7774. Um dos pontos de arrecadação fica no Centro de Mogi das Cruzes, na Rua Padre João, 117.

O ILC também cadastra voluntários que desejam participar da montagem dos kits e também no dia da festa de Natal no Jundiapeba 3.