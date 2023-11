Instituto Julio Simões premia alunos e professores em concurso de redação 

Na terça-feira (31), o Instituto Julio Simões, braço social da SIMPAR, realizou uma premiação para homenagear os alunos e professores de escolas da região que participaram do concurso de redação do projeto Você quer? Você Pode!. A cerimônia ocorreu às 10h, no auditório do Centro de Memória e Cultura, situado na sede da Simpar, em Mogi das Cruzes.

O concurso atraiu um total de 109 redações, representando 41 escolas e envolvendo os 2.837 alunos que fizeram visitas ao projeto ao longo do ano. Por meio do projeto, alunos do 4º ano do ensino fundamental de escolas municipais de Mogi das Cruzes visitam o Centro de Memória e Cultura Julio Simões para conhecer a história do fundador, a trajetória das empresas e o universo da logística e mobilidade. A seleção das redações vencedoras foi realizada por um corpo de jurados composto por três especialistas em educação do Departamento Pedagógico de Mogi das Cruzes, além de quatro profissionais do Instituto Julio Simões.

Durante o evento, foram premiados os três alunos cujas redações, elaboradas após a visita ao Centro de Memória, se destacaram. O desafio consistiu na composição de textos contando a história de vida do Sr. Júlio, bem como na expressão dos momentos mais impactantes da visita ao espaço. Além dos alunos vencedores, o Instituto também premiará os seus respectivos professores, em reconhecimento às suas contribuições.

“A premiação é uma forma de reconhecer o empenho dos alunos, garantindo que todos continuem produzindo trabalhos de relevância. Além disso, ao homenagear os professores, também valorizamos o papel crucial desses profissionais que, no contexto do concurso de redação, trabalharam para proporcionar essa oportunidade aos alunos”, destacou Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

As redações não apenas contam histórias, mas também servem como métricas importantes para avaliar até que ponto o projeto inspira as crianças por meio de valores como ética e trabalho – e os resultados falam por si. Os vencedores vão ganhar um notebook (1º lugar), um tablet (2º Lugar) e um smartphone (3º Lugar).