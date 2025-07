Inscrições para o “Seu Amigo Pet” no Conjunto Jefferson estão abertas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal e do Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), realizará no dia 30 de julho a 5ª edição do Programa Seu Amigo Pet, no Conjunto Jefferson da Silva, em César de Souza. Um dos serviços oferecidos será o Mutirão de Castração, voltado exclusivamente para tutores cadastrados no CadÚnico e que atenderá somente cães.

Para o mutirão, as inscrições poderão ser realizadas na sede do Nubea, que fica na Estrada Santa Catarina, 2.540, nesta terça e quarta-feira (22 e 23), das 9h às 12h e das 14h às 16h. Os documentos necessários para inscrição são RG e CPF, comprovante de endereço, cartão SIS, folha resumo do CadÚnico (modelo V7) e formulário com informações sobre o animal (disponível no local). Cada tutor poderá inscrever até três animais por CPF.

No dia 30, as castrações serão realizadas no Instituto de Promoção Humana Padre Bernardo Murphy, que funciona na rua Edson de Oliveira Reis – Biju, 127 (antiga rua 11). No dia do evento, as cadelas serão castradas de manhã e os machos, à tarde. A previsão de castração é de 130 cães, entre machos e fêmeas.

Além do mutirão de castração, o evento contará com feira de variedades exclusiva para protetoras cadastradas no Nubea, coletor de tampinhas em prol do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, espaço de hidratação para os pets, arrecadação de insumos e rações para o banco de ração

O Programa Seu Amigo Pet é uma iniciativa itinerante, realizada mensalmente em diferentes bairros e distritos do município, com o objetivo de promover o bem-estar animal e a posse responsável. A castração é um ato de amor e responsabilidade, contribuindo para a saúde e o equilíbrio comportamental dos pets. O procedimento ajuda a prevenir doenças como tumores, infecções uterinas, entre outros, além de evitar comportamentos indesejados, como fugas e marcação de território.

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea) pelo WhatsApp (11) 94304-7596.

