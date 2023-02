Inscrições para o Ranking de beach tennis do Clube de Campo vão até dia 22 

Pelo segundo ano consecutivo, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) abriu as inscrições para o Ranking de beach tennis. Essa é a oportunidade dos atletas serem reconhecidos pelo desempenho ao longo do ano e elevarem ainda mais o nível das competições em 2023. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro.

Estão disponíveis as categorias A, B, C e 40+, feminina e masculina. O valor da anuidade é de R$ 50. A previsão é que as rodadas já tenham início em março e sigam até o fim do ano, com 1 a 2 rodadas por mês.

A competição se encerra com o torneio Finals, que consagrará os melhores beachtenistas do ano. Além disso, o ranking servirá como base para a convocação de atletas para torneios estaduais, nacionais e até internacionais em que o CCMC participar ou que vier a ser convidado.

Já no ranking de tênis, os associados ainda podem entrar a qualquer momento. As inscrições, com prazo final até 22 de fevereiro, devem ser feitas por meio do link http://letzplay.me/ccmcbt.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esportes, pelo e-mail monica.nobrega@ccmc.com.br, ou pelo telefone (11) 4728-5600.