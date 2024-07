Inscrições para Mostra Dança Mogi 2024 estão abertas

Até 12 de agosto, os interessados podem garantir a sua participação

As inscrições de propostas para apresentação artística de dança, artistas, grupos e instituições que desenvolvam atividades relacionadas à dança para a Mostra Dança Mogi 2024, estão abertas desde segunda-feira (16).

O acontecimento acontece pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Cultura (Secult).

De acordo com o Plano Municipal de Cultura – 2020/2030, os objetivos do acontecimento são para ampliar o acesso e número de cadastrados em sistema on-line; possibilitar que a inscrição para a participação de projetos (festivais, editais, mostras e outros) que sejam informatizados e realizados em plataformas virtuais; promover o investimento para a pesquisa de inovação e a produção cultural independente; realizar fóruns setoriais de cultura, visando a construção de políticas públicas com a plena participação da sociedade civil; e garantir aos grupos de cultura popular a capacitação e acesso aos editais de fomento nas diversas esferas governamentais.

Poderão se inscrever gratuitamente os artistas, grupos e instituições, com ou sem fins lucrativos, devidamente cadastrados no Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura de Mogi das Cruzes.

As propostas de apresentação artística deverão ser inscritas de 16 de julho, às 12h, até 12 de agosto de 2024, às 16h, por meio do sistema on-line da Secult, disponibilizado no endereço eletrônico (www.cultura.pmmc.com.br) na aba de editais.

Podem ser proponentes de ações para a Mostra Dança Mogi 2024, pessoas físicas e pessoas jurídicas de caráter artístico ou cultural (com ou sem fins lucrativos) que tenham atuação no segmento de dança.

A Mostra pretende proporcionar uma vitrine da dança mogiana, oferecendo aproximação de escolas, companhias, artistas e público, estabelecendo vínculo entre a população e a dança. Com isso, o evento será composto pelos módulos “Apreciação” e “Inspiração”. O palco de apresentação da Mostra acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, e os prêmios de apresentação artística e de Aulas Abertas de Dança vão de R$ 4.800 a R$ 34 mil.

Podem participar, pessoas físicas ou jurídicas que atuem na dança