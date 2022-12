Inscrições para concurso em Suzano seguem até janeiro

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizará um novo concurso público para seleção de profissionais, com inscrições abertas desde segunda-feira (19). Há oportunidades para 33 funções diferentes, tanto de cadastro reserva como chamamento imediato, e os interessados devem se inscrever no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br) até as 23h59 do dia 19 de janeiro de 2023.

Com salários mensais variando entre R$ 1.675,00 e R$ 9.600,26, as vagas são destinadas para diferentes níveis de escolaridade, desde ensino fundamental até ensino superior, incluindo cargos como assistente jurídico, biólogo, nutricionista, biomédico, fonoaudiólogo, médico, terapeuta ocupacional, entre outros. Para todos, os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte e vale-refeição. A relação completa de oportunidades e condições pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br).

Os valores para inscrição variam entre R$ 53,00 para vagas que exigem ensino fundamental, R$ 63,00 para ensino médio ou técnico e R$ 93,00 para quem tem formação superior. Só é possível realizar cadastro para uma ocupação e caso seja feito registro com pagamento comprovado em mais de uma será contabilizado o mais recente.

default

Prova

A prova objetiva será aplicada no dia 12 de fevereiro de 2023 (domingo), enquanto as provas práticas e avaliações de cotas raciais serão realizadas no começo de abril. O resultado final será divulgado em 20 de abril (quinta-feira). Para ter direito à admissão, o aprovado deve ser brasileiro nato, ter 18 anos completos na data da convocação e estar regularizado na Justiça Eleitoral.

De acordo com a secretária de Administração, Cintia Renata Lira, a realização de um novo concurso público é essencial para manter o funcionamento das funções municipais. “Buscamos profissionais qualificados que estão dispostos a servir nossa cidade com suas melhores capacidades. Ao passo em que isso impulsiona o trabalho e o atendimento no município, também oferecemos oportunidades aos suzanenses para que possam trabalhar e conseguir a própria renda”, comentou Cintia.