Inscrições estão abertas para a segunda fase do projeto “Retalhos da Minha Vida

Estão abertas as inscrições para a segunda fase do projeto “Retalhos da Minha Vida – Artesanato Terapêutico para Idosos. A ação conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do programa Conduz , e será realizado pela produtora Lightray Multimédia em parceria com o Ateliê Aquarela, com financiamento do Ministério da Cultura via Programa Nacional Aldir Blanc.

Após o sucesso da primeira etapa, o projeto retorna com o tema “Do manto à solidariedade: nova fase, novos propósitos”, mantendo os grupos originais e ampliando o número de participantes. O objetivo continua sendo valorizar o fazer manual e a memória afetiva das pessoas idosas, agora com um novo desafio: a confecção de peças em crochê para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os encontros terão início no dia 16 de agosto (sábado) e acontecerão em dois locais no distrito de Jundiapeba: aos sábados, das 9h às 11h, na Escola Municipal Rural Professor Cid Torquato (DAEE), e aos domingos, das 10h às 12h, na Incubadora Social CONDUZ, localizada na rua Nito Sona, 2173. As oficinas são gratuitas e abertas a pessoas idosas com conhecimentos básicos em crochê, com prioridade para mulheres inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e moradoras dos bairros atendidos. Todos os materiais são fornecidos pela organização.

Durante essa nova fase, os participantes vão produzir peças como casaquinhos, gorros, sapatinhos de bebê, cachecóis, golas e toucas para adultos, que serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta amplia os impactos positivos do projeto, ao estimular a empatia, o sentimento de utilidade social e o fortalecimento de vínculos afetivos criados nas oficinas.

O projeto mantém seus propósitos originais de valorizar o patrimônio imaterial das histórias de vida das participantes e reconhecer a potência simbólica do trabalho artesanal. Ao final das atividades, as peças confeccionadas nas duas fases serão reunidas em uma exposição aberta ao público, além de compor um catálogo digital ilustrado com registros fotográficos de todo o processo.

Interessados podem obter mais informações e realizar as inscrições pelos telefones: (11) 4799-4040 e (11) 99945-1703, ou pelo WhatsApp (11) 98152-0614.

A Incubadora Social de Jundiapeba é um dos locais que receberá as oficinas do projeto, que entra em sua nova fase com foco na doação de peças