Inscrições do Vestibular Univesp 2026 vão até 11 de março

As inscrições para o processo seletivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), vão até 11 de março e devem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br . No total, são 24.419 vagas do Vestibular anual 2026, destinadas a 456 polos, de 386 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 26/04, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 15/04, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de junho de 2026. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.956 vagas para o Provão Paulista.

O custo da inscrição é de R$ 47,50. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2023, 2024 e 2025, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. O processo seletivo contará ainda com o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas.

O candidato poderá obter confirmação do pagamento e a efetivação de sua inscrição, no portal vestibular.univesp.br na “Área do Candidato”, após cinco dias úteis. Para qualquer outra informação ou dúvidas, deverá contatar a Central de Atendimento ao candidato da Vunesp, via chat online, mensagens para o Fale Conosco do site vestibular.univesp.br ou, ainda, pelo telefone (11) 3874-6300 em dias úteis, das 08h às 18h.

O gabarito oficial será divulgado em 27/04, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 01/06, a partir das 15h.

Cursos

No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos), Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos) e a novidade deste ano: Bacharelado em Inteligência Artificial (quatro anos). No curso, o egresso é capaz de projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a diferentes contextos, como automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos. Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre os cursos do eixo, de acordo com o Projeto Pedagógico (PPC).

Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, o modelo de ingresso garante ao aluno ingressante mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além da integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores. “Em 2026, a grande novidade é o curso focado em Inteligência Artificial. Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver nos dias de hoje. A tecnologia amplia nossa capacidade de pensar, criar e transformar. Utilizada de forma correta, contribui para o desenvolvimento econômico e social, e pode ser aplicada em qualquer profissão. Vale destacar que todos os programas e cursos da universidade são direcionados para apoiar o estudante em seu processo de formação, garantir a qualidade e preparar o profissional para o mercado de trabalho”, afirma.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

