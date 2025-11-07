Ingressos para show de Vitor Kley e final do “Fest Voz” seguem disponíveis

Tíquetes podem ser trocados por kits de higiene até o dia do evento

No sábado (8), Suzano fará a grande final do “Fest Voz” e os ingressos continuam disponíveis para troca. O evento será realizado na Arena Suzano, a partir das 17 horas, e contará com apresentações dos finalistas do festival e um show especial do cantor Vitor Kley, que promete animar o público com sucessos como “O Sol” e “Adrenalizou”.

A entrada é garantida mediante a doação de um kit de higiene pessoal, composto por uma pasta de dente e um sabonete, em uma ação solidária promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Social da Indústria (Sesi).

Ao todo, quatro mil ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos até o dia do evento. As trocas estão sendo realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade (rua Baruel, 501, sala 224, 2º andar, Centro) e na Secretaria Municipal de Educação (avenida Paulo Portela, 210, Jardim Paulista), além de diversas escolas municipais. A lista completa das unidades participantes pode ser consultada no site da prefeitura (suzano.sp.gov.br/educacao/escolas-municipais).

Realizado desde agosto, o “Fest Voz” revelou talentos entre os alunos da rede municipal de ensino, com etapas marcadas por emoção, dedicação e superação. A final promete ser um momento de celebração, reunindo famílias, professores e a comunidade suzanense.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou que o projeto é uma ferramenta pedagógica importante. “O ‘Fest Voz’ é mais do que uma competição musical — é uma oportunidade de expressão, de fortalecimento da autoestima e de aprendizado artístico e humano”, afirmou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o caráter solidário da iniciativa. “Cada ingresso trocado é um gesto de empatia e amor. O ‘Fest Voz’ mostra o quanto nossas crianças têm talento e como a arte é capaz de transformar vidas”, disse.

