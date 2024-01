Ingressos do Baile Abre Alas do Clube de Campo de Mogi esgotam em tempo recorde 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vive a expectativa de um Carnaval memorável. A procura por diversão atingiu níveis extraordinários, como evidenciado pela rápida venda dos convites para o baile “Abre Alas”. Em apenas duas horas, na segunda-feira, dia 22, todos os ingressos para o evento esgotaram, consolidando o baile como um dos mais concorridos da temporada de eventos sociais do complexo de esportes e lazer mogiano.

Ainda dentro da programação da folia no CCMC, as matinês e o projeto “Folia na Praça” prometem também animar associados e convidados durante os dias de Carnaval.

O tradicional baile “Abre Alas” vai agitar o Salão Social “Wilson Cury” no dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Os participantes serão brindados com um show de Anderson Cici & Banda, enquanto desfrutam de um buffet de alta qualidade proporcionado pela empresa Buffet Perfil. A festa incluirá também um concurso de fantasias para aqueles que desejam mostrar sua criatividade e estilo.

Para os fãs das matinês, e para alegria da criançada, o Clube preparou dois eventos especiais, nos dias 11 e 13 de fevereiro, domingo e terça de Carnaval. Realizadas no Salão Social “Wilson Cury”, das 15h às 18h, as matinês garantem uma tarde animada com entrada gratuita para associados. O evento conta ainda com um concurso de fantasia.

Os não associados também são bem-vindos, com convites acessíveis a R$ 25 para adultos e crianças, e R$ 50 para adultos desacompanhados por menores de idade. Vale destacar que, conforme a Portaria 03/96 da Vara da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes, a entrada de crianças menores de dois anos não será permitida.

“Folia na Praça”

A Praça “Francisco Pieri Neto” será o cenário do “Folia na Praça”, um evento que promete animar todos os dias do Carnaval. No sábado (10/02), das 12h30 às 16h, o grupo Batucada 10 tomará o palco; no domingo (11/02), das 11h30 às 15h, a banda Nosso Samba garantirá a diversão; na segunda-feira (12/02), das 18h às 22h, a música do cantor Solano contagiará os associados; e finalizando a programação na terça-feira (13/02), das 11h30 às 15h, Os Paccini’s prometem encerrar o Carnaval com chave de ouro.

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a grande procura por convites do baile “Abre Alas” mostra que este é um dos principais momentos de comemoração da folia na cidade.

“O Carnaval no Clube de Campo de Mogi das Cruzes é mais do que uma tradição; é uma referência na cidade. Ao longo dos anos, consolidamos uma celebração que vai além das festividades comuns, proporcionando momentos memoráveis e uma atmosfera única de diversão e alegria. A comunidade reconhece e valoriza a qualidade e a originalidade que oferecemos, tornando o nosso carnaval um marco esperado por todos”, comentou Karin.