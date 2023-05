Influenciadora Amanda Souza usa roupa de Tiago Abravanel em pré-estreia de A Pequena Sereia

A convite da Tjama, marca de Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel, a influenciadora digital Amanda Souza, ex-participante de Casamento às Cegas Brasil, assistiu na terça-feira, 23, a pré-estreia de A Pequena Sereia, em São Paulo. Na oportunidade, a convidada vestiu a coleção Vilãs, inspirada na personagem Úrsula, a bruxa da história. “Sempre fizemos questão de ter por perto pessoas que combinem com a identidade da Tjama e quando falamos em autenticidade, pensamos na hora na Amanda Souza”, contou Ligia Abravanel, sócia-proprietária da Tjama.

Amanda Souza marca presença no evento juntamente com a sua filha Melissa. “Quando um filme como A Pequena Sereia promove a representatividade, ele envia uma mensagem poderosa para o público em geral, especialmente para crianças e jovens. Estar com a Tjama e assistir a pré-estreia deste filme ao lado da minha filha é algo muito gratificante para mim, me vejo como uma criança novamente”.

SOBRE A COLEÇÃO

Inspirada na grande bruxa do mar da Disney: Úrsula, a coleção traz as cores que representam essa mulher que é pra lá de envolvente. Com toda a sua exuberância, essa coleção traz à tona toda a personalidade da personagem marcada por sua dramaticidade.

Todos os detalhes desta camiseta foram inspirados na personagem Úrsula. A camiseta corset traz as cores que representam essa vilã: o roxo remete à sua pele e seus tentáculos, enquanto os recortes e decote arredondado em tecido preto representam o seu vestido que valoriza a silhueta.

As peças podem ser adquiridas através do site https://tjama.com/.

SOBRE A TJAMA

Criada em 2018, a empresa de Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian, teve com inspiração o lifestyle contemporâneo e um importante questionamento: por que não podemos sair na rua com looks confortáveis assim como os pijamas que usamos em casa?

As estampas são exclusivas, cheias de cor e personalidade. Além de vestir a família toda, da criança ao adulto, com camisetas, bermudas, moletons e diversas outras peças nos tamanhos infantil (2 ao 12) e adultos (PP ao 5G), inclusive com opções de looks para a família toda em diferentes estações do ano.