Influencer Nathalia Valente, de Mogi, é confirmada em “A Fazenda”

A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

Entre os participanteS confirmados, está a influenciadora digital Nathalia Valente, que tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV.

Nathalia, que hoje tem 20 anos, começou a participar de concursos de beleza aos 13. Em 2018, ela ganhou o título de Miss Teen Universo, no Peru.

No ano passado, ela viralizou após fazer uma tatuagem escondida da mãe e postar um vídeo em que dizia não ter gostado do resultado. “Ficou totalmente escura, tá toda errada”, disse na época, chorando. “Eu odiei essa tatuagem. Estou me sentindo muito mal com ela. Ficou totalmente diferente do que eu queria”.

Via Estadão