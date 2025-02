Infestação do Aedes Aegypti em Mogi das Cruzes tem queda

Durante o mês de janeiro, foram visitados 4.870 imóveis, com 3.773 sendo efetivamente vistoriados. O relatório apontou que a região do distrito de Brás Cubas, incluindo bairros como Vila Jundiaí, Vila Nova Cintra e Jardim Universo, apresentou a maior vulnerabilidade para a infestação do Aedes Aegypti, com um Índice Breteau de 6,58. A área que engloba os bairros da Vila Lavínia e Vila Cléo segue em segundo lugar, com índice de 5,77.

Os percentuais de infestação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, apresentaram uma queda significativa de quase 60% em Mogi das Cruzes. No entanto, os índices ainda estão acima dos níveis de segurança, conforme revelado pela Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, destacou: “Apesar da redução considerável do índice, ainda estamos acima dos números recomendados pelo Ministério da Saúde. Os cuidados precisam ser redobrados”.

O estudo também revelou um aumento significativo na quantidade de larvas em recipientes recicláveis e em materiais inservíveis. Além disso, a quantidade de criadouros dentro de imóveis residenciais cresceu, colocando o município em alto risco para um novo surto epidêmico. O diretor de Vigilância em Saúde, Jefferson Renan de Araújo Leite, alertou sobre a necessidade do descarte adequado de materiais e resíduos sólidos.

A Avaliação de Densidade Larvária é uma amostragem que aponta quais regiões do município apresentam maior infestação de larvas do mosquito, possibilitando a definição de estratégias de combate em locais específicos e de maior necessidade. O levantamento é feito duas vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, para o planejamento e análise das ações.

De acordo com o relatório, o Índice de Breteau (IB) caiu de 8,23 em janeiro de 2024 para 4,89 no mesmo período deste ano.