Indústria tem saldo positivo de emprego no 1º trimestre

A indústria do Alto Tietê fechou o primeiro trimestre com saldo positivo de 371 empregos. O levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontou ainda, que o setor é responsável por gerar 70.005 postos na região.

Os números positivos são referentes às cidades que integram a área de abrangência do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) no Alto Tietê (Biritiba, Ferraz, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi, Poá, Salesópolis e Suzano). Segundo as informações do Caged, os setores que geraram mais oportunidades na indústria paulista nos três primeiros meses foram alimentos, couro e calçados, veículos e manutenção de máquinas e equipamentos.

O saldo de empregos de janeiro a março deste ano acompanha a tendência de alta registrada no mesmo período de 2021, mas numa escala bem menor, já que no ano passado foram criados 1.967 postos de trabalho no período. Neste primeiro trimestre, os resultados foram afetados pela alta da inflação, aumento dos juros e do dólar, além da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou o preço dos insumos e inflou o custo de produção, o que desacelera o ritmo.