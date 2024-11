Indústria Suzano começa as aulas da 17ª turma do programa de qualificação de jovens

Dezenove alunos iniciaram em novembro o curso de Operador(a) de Processo de Produção, na Unidade de Suzano

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, deu início às aulas da 17ª turma do Formare na Unidade de Suzano. Desenvolvido pela Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe, o programa visa capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. Ao todo, 19 alunos iniciaram o curso de Operador de Processo de Produção.

De acordo com Daiana de Lira Pedroso Stange, coordenadora de Recursos Humanos, o programa já beneficiou mais de 300 jovens da região. Somente no último ciclo, 84% dos 20 alunos que concluíram o curso foram contratados para trabalhar na Suzano. “A Suzano tem o compromisso de contribuir com desenvolvimento social nas regiões em que atua e o Formare é um dos principais programas de capacitação da empresa. Para nós é motivo de muito orgulho poder fortalecer a educação e colaborar para inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, o que está alinhado com o nosso direcionador que diz: só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma.

O curso, que tem duração de 10 meses e uma carga horária de 1.200 horas, é ministrado por colaboradores(as) voluntários(as) da Suzano, capacitados(as) pela Fundação Iochpe, e abrange disciplinas práticas e teóricas. Além da capacitação profissional gratuita, os alunos têm direito a benefícios como alimentação na fábrica, transporte, plano de saúde e seguro de vida.

Um dos jovens selecionados para a nova turma é o morador de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, Kayky Vinícius de Abreu Arruda. “Estou muito feliz em poder fazer parte de um programa tão importante para o meu futuro profissional. Estamos apenas no início das aulas, mas já aprendemos muito sobre o processo produtivo do papel e da celulose. Meu objetivo é fazer o curso técnico de Química para aprofundar ainda mais os meus conhecimentos e dar continuidade nessa área”, afirma.

Isabella Caroline Silva Teixeira, também moradora de Jundiapeba, soube do programa no ano passado, porém ainda não tinha alcançado a idade mínima para participar do processo seletivo. Depois de um ano, ela garantiu a sua vaga na formação. “Valeu muito a pena esperar! Essa é uma oportunidade única e uma porta de entrada para todos(as) os(as) jovens que querem atuar em uma indústria”, destaca.

Desde 2005, o Formare já capacitou mais de 920 jovens nas regiões de Suzano (SP), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Aracruz (ES) e Três Lagoas (MS). Em 2024, a iniciativa foi ampliada para a unidade de Belém (PA), tornando a Suzano a empresa com o maior número de escolas Formare no Brasil.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br