Índice de crianças e adolescentes em viagem internacional cresce no último ano

O movimento de crianças e adolescentes em viagens internacionais cresceu no último ano. Segundo levantamento do Colégio Notarial do Brasil, sobre emissões de Autorizações Eletrônicas de Viagens de Menores (AEV), houve um aumento de 163% nas viagens de menores brasileiros entre 2022 e 2023. O AEV é um requerimento eletrônico que existe para autorizar viagens de crianças e adolescentes desacompanhados de ambos ou um de seus responsáveis legais.

Para Tiago Godinho, gerente de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint, o ideal é sempre estar preparado para não ser pego de surpresa. “Imprevistos não escolhem hora nem lugar. Por isso, estar amparado por um seguro viagem robusto e que garanta atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, na sua língua materna, faz total diferença, principalmente quando falamos sobre a saúde e bem-estar dos pequenos”, conta.

O executivo enfatiza que, além do cuidado e proteção, o seguro é uma ferramenta importante para o gerenciamento de gastos, pois, se necessário, cobrirá as despesas médicas-hospitalares locais, que muitas vezes podem ser de 5 a 100 vezes superior ao valor de um seguro. Além disso, Omint Seguro Viagem oferece cobertura em casos de extravio de bagagem, cancelamentos de voos, assistência jurídica, entre outras.

Atendimento

Na Omint Seguros, o processo de atendimento é realizado de ponta a ponta, garantindo alta qualidade nos serviços oferecidos. “A Omint conta com uma Central de Atendimento própria e equipe qualificada para dar suporte em português, além de WhatsApp que pode ser acionado via App, para dar suporte ao segurado desde o primeiro contato até a resolução do problema, seja para continuar a viagem ou retornar ao país em segurança”, complementa.

Ao considerar esses cuidados, os pais podem proporcionar uma experiência mais tranquila e segura para toda a família, com economia. Além de garantir que as férias sejam lembradas pelos momentos felizes, não pelos imprevistos. É possível realizar uma simulação de valores para um seguro viagem internacional pelo site da Omint, em omint.com.br/seguro-viagem/cotacao/.