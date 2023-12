Inauguração da decoração de Natal em Suzano ocorre nesta quarta-feira

O tradicional acender das luzes de Natal em espaços públicos em Suzano ocorre nesta quarta-feira (06/12) durante a realização de um evento na Praça João Pessoa, às 19h30. A atividade, que marca a inauguração da decoração natalina no município, terá diversos enfeites típicos desta época do ano, como luzes pisca-pisca, árvores e vilas de Natal, além da chegada do Papai Noel na mesma noite para reforçar, fortalecer e celebrar os laços comunitários.

Junto a este momento especial de alegria e celebração, a Secretaria Municipal de Cultura prepara uma série de apresentações musicais no local. Ainda na quarta-feira, às 20h30, a banda MV Trio será a atração musical. Já no próximo sábado (09/12), às 17 horas, as exibições ficarão a cargo de Fladyner de Oliveira, Gustavo Andrade, Diogo Diniz e Emanuel Soares. Mais tarde, às 20h30, é a vez de Willian Ferreira, Nourrant Bueno, Eduardo Nascimento e o Trio Malandrus se exibirem.

Já no domingo (10/12), às 17 horas, o grupo Suzanbrass Quintet fará uma apresentação utilizando instrumentos de sopro como trombone, saxofone, entre outros. No período noturno, às 20h30, a Praça João Pessoa receberá o Vaicem Trio. Finalizando o cronograma, o espaço ainda será palco, em 16 de dezembro (sábado), também às 17 horas, de uma exibição instrumental de jazz, além dos artistas Felipe Vaicem, Douglas Las Casas e Lucas Barbosa. O dia fecha às 20h30 com um instrumental que, desta vez, será executado por Thiago Chuva e Jean Espíndula. A ação especial será encerrada no dia seguinte em dois momentos: às 17, por David Gonçalves e Trio, e às 20h30, por Ricardo de Deus e Trio.