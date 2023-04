Imprensa e público prestigiam abertura do Projeto Dona Ivone Lara, Axé!

Durante uma coletiva para a imprensa, a gerente do Sesc Mogi das Cruzes Denise Mariano reafirmou a importância Artística, Cultural e Social da homenageada Dona Ivone Lara, que se viva estaria completando 101 anos. Para Denise Mariano, o estilo Dona Ivone Lara vem de encontro ao caráter educativo do Sesc e traz à tona sua importância como pioneira na música, no samba e na área psicosocial. “Dona Ivone Lara abriu portas e com imenso talento inaugurou novas possibilidades para a mulher, sobretudo para a mulher negra no Brasil pós escravidão” augumentou ela

O Coordenador de Programação do Sesc Mogi, Ney Martins, reforçou o caráter educativo do Sesc e contou que as programações seguem essa linha de uma forma transversal, para que as pessoas tenham uma dimensão do pioneirismo de Dona Ivone Lara não só na área artística e musical, mas também na área da saúde, onde formada enfermeira serviu durante anos, sobretudo na saúde mental, onde junto com a Dra Nise da Silveira, desenvolveu trabalho inédito do que hoje chamamos de musicoterapia, no tratamento manicomial.

O jornalista e biógrafo autor do livro Dona Ivone Lara — Primeira Dama do Samba, Lucas Nóbile, diz que a sambista que começou a compor as 12 anos, foi pioneira em muitas coisas e a considera uma pioneira do acesso. Para ele, a cantora abriu portas para muitas mulheres negras em muitas áreas, inclusive artística. Ele falou da atuação de primeira dama do samba no Salgueiro e de sua decisão pela carreira artística somente após os 53 anos.

A cantora Fabiana Cozza emocionou o público com o show Canto da Noite na Boca do Vento e disse que Dona Ivone Lara é referência artística, musical e social. Toda a programação desses 10 dias de instalação pode ser acessada no portal dos Sesc e as atualizações encontradas nas redes sociais do @sescmogidascruzes. Com destaque para os shows indéditos e bate-papos e oficinas dirigidas a diferentes públicos.

O envolvimento de Dona Ivone Lara com a área da saúde, sobretudo a saúde mental ganhou um espaço diferenciado nesse projeto que segue aberto até o final, 23/4. Além disso, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes — UMC, um bate-papo sobre a Luta Antimanicomial será realizado, no dia 19/4, no teatro Manoel Bezerra de Melo, com entrada franca e a participação André Nader, Creuza Santos, Domênica dos Reis e mediação de Ivani Oliveira.