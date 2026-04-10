Implantodontia devolve estética e função mastigatória com alta taxa de sucesso

Dentista explica como os implantes dentários permitem a reabilitação oral

A perda de um ou mais dentes pode impactar diretamente a mastigação, a fala e a autoestima. Com os avanços da odontologia, a implantodontia tem se consolidado como uma das principais soluções para devolver a função e a estética do sorriso de forma fixa e duradoura.

O dentista Dr. Esteban Ali Soto, que atua há oito anos na área, explica que a implantodontia é a especialidade responsável por substituir dentes perdidos por meio de implantes de titânio. “A implantodontia é a ciência na odontologia onde utilizamos pinos de titânio para devolver os dentes perdidos, de forma fixa, com estética e conforto que o paciente deseja”, afirma.

Atualmente, o índice de sucesso dos implantes dentários é superior a 98%, enquanto as taxas de insucesso ficam em torno de 2%, variando de acordo com fatores clínicos e comportamentais. Entre as condições que podem comprometer o tratamento estão diabetes descompensado, uso de bifosfonatos, tabagismo e higiene bucal inadequada.

Técnicas mais utilizadas

De acordo com o especialista, a implantodontia moderna conta com diferentes abordagens cirúrgicas, que são escolhidas conforme a condição óssea e o planejamento individual de cada paciente. Entre as principais técnicas estão a cirurgia convencional, a carga imediata e o protocolo conhecido como “all in four”.

A carga imediata permite que a prótese seja instalada em até 72 horas após a colocação dos implantes, desde que haja estabilidade suficiente. Já na técnica convencional, o profissional realiza a instalação dos implantes e aguarda um período de três a seis meses para a colocação da prótese, tempo necessário para a integração do implante ao osso.

O protocolo “all in four” é indicado principalmente para pacientes com perda óssea mais acentuada na maxila, permitindo a fixação de uma prótese total sobre quatro implantes estrategicamente posicionados.

As próteses sobre implantes podem ser unitárias ou múltiplas, confeccionadas em resina ou porcelana, além de estruturas totais para pacientes que perderam todos os dentes de uma arcada. A escolha do material leva em consideração as expectativas estéticas e o custo-benefício para o paciente.

Entre as principais vantagens da reabilitação com implantes estão a fixação, o conforto e a sensação próxima à dos dentes naturais. No entanto, o tratamento exige acompanhamento periódico. “Mesmo sendo dentes fixos, é necessário realizar manutenções e limpezas em consultório para garantir a durabilidade dos implantes”, ressalta o cirurgião-dentista.

Segundo o especialista, o processo de reabilitação pode exigir paciência, já que em alguns casos é necessário aguardar alguns meses até a finalização do tratamento. Ainda assim, quando bem indicado e acompanhado, o implante dentário oferece resultados duradouros e contribui para a saúde bucal e a qualidade de vida do paciente.

Dr. Esteban Ali Soto atua na reabilitação oral com implantes dentários, utilizando técnicas de última geração