Imersão digital faz parte da programação do Sebrae-SP em Guararema

Guararema é a cidade que está com oportunidades abertas para os empreendedores através do Sebrae-SP Alto Tietê. O programa “Imersão Digital – Loja do Futuro” vai capacitar os empresários sobre as principais estratégias para entrar no mundo digital. O evento gratuito acontece nos dias 5 e 6 de novembro e possui 80 vagas disponíveis para os pequenos negócios.

A tecnologia está presente em nosso dia a dia e, na rotina dos empreendedores, não pode ser diferente. “Essa é a oportunidade para o empresário da micro e pequena empresa conhecer as ferramentas digitais e alavancar seus negócios. Serão promovidas palestras que falam sobre a importância da adequação da loja física para esse novo momento do varejo, além de chamar a atenção para a necessidade de implementar tecnologias que otimizem a integração dos canais físico e digital”, explicou a analista de negócios do Sebrae-SP, Priscila Tanihara.

Durante os dois dias, o empreendedor será apresentado a mecanismos que podem potencializar os resultados das empresas, como: tráfego pago, copywriting e a inteligência artificial, tendência que tem promovido uma revolução na forma de se fazer negócio. A abordagem do programa visa atender, inclusive, os empreendedores que ainda não estão familiarizados com os conceitos, passando noções básicas para apresentar as ferramentas mais utilizadas.

Além da capacitação, os inscritos terão acesso a projetos e canais do Sebrae-SP, como a “Vitrine Loja do Futuro”, que possui material digital de apoio para o mundo virtual.

A “Imersão Digital – Loja do Futuro” acontece na sede da Secretaria de Desenvolvimento de Guararema, situada na rua 19 de Setembro, 127, Centro, e conta com apoio da prefeitura e da Associação Comercial de Guararema. Para participar basta se inscrever pelo link (https://forms.office.com/r/a058A8vh7P).

As vagas são limitadas. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 4723-4510.

Programa “Loja do Futuro” do Sebrae-SP apresentará conceitos e ferramentas para os empreendedores inovarem em seus negócios