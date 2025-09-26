Humorista Cris Pereira é condenado a 18 anos por estupro de vulnerável

Decisão em segunda instância ainda cabe recurso; defesa afirma que artista é inocente e recorrerá

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido como Cris Pereira, foi condenado nesta quinta-feira (25) a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em 2021, quando a vítima tinha 3 anos de idade. A decisão foi proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), em segunda instância, e ainda cabe recurso.

O TJ-RS confirmou a realização do julgamento, mas informou que, por se tratar de um processo que tramita em segredo de justiça, não pode fornecer mais detalhes sobre o conteúdo da decisão. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informações que possam identificar a vítima não estão sendo divulgadas.

A defesa de Cris Pereira divulgou nota em que afirma que o humorista é inocente e que a condenação contraria todas as provas produzidas nos autos. Segundo os advogados, em primeira instância ele havia sido absolvido, com base na inexistência de provas materiais ou indícios de autoria, e que inclusive laudos periciais oficiais descartaram a ocorrência do crime. A defesa sustenta ainda que a decisão em segunda instância deu peso a documentos apresentados pela acusação sem a devida análise técnica e reforçou que vai recorrer às instâncias superiores. “Temos plena convicção da inocência de Cristiano Pereira, e confiamos no Poder Judiciário”, afirma o comunicado.

Já os representantes da família da vítima consideraram a decisão um marco importante. Em nota, os advogados afirmaram que “a decisão unânime escancara a gravidade de um caso emblemático de violência sexual”.

Cris Pereira é natural de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com três décadas de carreira, atuou como ator, diretor, roteirista, radialista, humorista e comediante. Nas redes sociais, soma cerca de 4,5 milhões de seguidores e se tornou conhecido em todo o país por personagens como Jorge da Borracharia e Gaudêncio, apresentados em programas de humor e shows de stand-up.

