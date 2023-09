Hospital Santana aperfeiçoa Ambulatório de Cardiologia

O Ambulatório de Cardiologia do Hospital Santana, da Hapvida NotreDame Intermédica, completou um ano de atividades prestando atendimento a mais de 1.500 pacientes, com toda a estrutura para a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos com tecnologia de ponta e alta complexidade, além de uma novidade: a implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicos para o pós-operatório.

Segundo o médico responsável pelo setor, Freddie Pereira Costa, uma equipe especializada em doenças cardíacas – incluindo médicos e enfermeiros – faz todo o monitoramento constante dos casos, permitindo a recuperação mais rápida dos pacientes. Em 80% dos casos, a alta médica ocorre em apenas cinco dias após a intervenção. As mais comuns, destaca, são relacionadas à insuficiência cardíaca, arritmia e ao infarto, exigindo cirurgias para assegurar a revascularização do miocárdio e, nos casos recomendados, a troca de válvulas.

Com capacidade para cerca de 30 cirurgias cardíacas mensais, o Hospital Santana também realiza intervenções relacionadas à dissecção de aorta, emergência em que a camada interna do vaso sanguíneo principal que se ramifica do coração rompe. A Comunicação Interventricular (CIV), Forame Oval Pérvio (FOV) e Canal Arterial Pérvio (CA) são outros procedimentos que podem ser realizados na Unidade.[

O agendamento de consultas é pelo telefone (11) 4723-4040, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O médico Freddie Pereira Costa ressalta que o tabagismo, a má-alimentação e o sedentarismo são os principais vilões do coração. Após a orientação médica, andar pelo menos três vezes por semana, em percurso mínimo de 5 quilômetros, torna-se um valioso aliado. A genética também é determinante, razão pela qual os exames preventivos são recomendados para todos.

No mês em que é comemorado o Dia Mundial do Coração (29), o paciente Devacir Capelari (56 anos) tem motivos de sobra para celebrar a vida. Um dos primeiros a fazer acompanhamento no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Santana, ele se submeteu, há cerca de 30 dias, a uma cintilografia miocárdica, exame fisiológico de imagem minimamente invasivo para auxiliar na avaliação da perfusão do músculo cardíaco.

“Só tenho de agradecer e elogiar a todos os profissionais do Hospital Santana, da recepção aos médicos e enfermeiros. Recebi toda a atenção necessária e me sinto melhor a cada dia”, conclui.