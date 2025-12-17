Hospital Santa Maria completa dez anos com missa e planos



O Hospital Santa Maria de Suzano celebrou uma Missa de Natal e Ação de Graças pelos 10 anos de fundação, relembrando a abertura da então primeira instituição particular de saúde do município.

Planejado para oferecer saúde de qualidade com humanização e acolhimento no Alto Tietê, iniciou suas atividades enquanto Pronto Socorro, rapidamente expandindo sua estrutura até se tornar atualmente um hospital geral com vocação para investimentos constantes em alta complexidade e todos os setores.

O padre Carmine Mosca comandou a celebração citando os desafios que levam o Hospital Santa Maria a continuar se desenvolvendo. “É preciso sentir a salvação”, enfatizou o religioso numa referência de que é imprescindível manter os planos de ascensão.

Ele ressaltou que a assistência prestada aos alunos da escola Raul Brasil foi o fato que mais o marcou. O Hospital Santa Maria recebeu homenagens pelo fato.

A diretora Maria Esther Vieira do Nascimento Sarro agradeceu a todos os presentes, projetando mais uma data comemorativa daqui a dez anos.

Ladeado pelos diretores Mannie Liu (à esq.) e Adalcindo Vieira, padre Carmine celebra missa no Hospital Santa Maria de Suzano