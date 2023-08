Hospital Santa Maria aperfeiçoa Nutrição com Masterchef Luriana Toledo

O Hospital Santa Maria de Suzano, sempre disposto a aperfeiçoar a qualidade dos serviços disponibilizados aos seus pacientes com profissionalismo, segurança, acolhimento e humanização, reforçou os investimentos na área de Nutrição, também considerada fundamental para a recuperação mais rápida de quem procura o complexo de assistência em saúde.

O hospital passou a contar com os serviços da MasterChef Luriana Toledo, que além do talento já demonstrado em rede nacional, inclusive com formação em Gastronomia, é fisioterapeuta e escolheu o Hospital Santa Maria – a convite da diretoria – para a aplicação, na prática, de seus conhecimentos na área nutricional.

Luriana começou por um setor estratégico: a Maternidade (referência de eficiência no Alto Tietê e com capacidade para mais de 180 partos mensais), sendo que as mães possuem a retaguarda da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta, e os recém-nascidos da Neonatal.

“Cozinhar sempre foi uma grande paixão. A imensa satisfação que tenho agora é proporcionar o que eu aprendi a serviço da saúde, melhorando a vida das pessoas, o que significa um estímulo natural para que eu me aperfeiçoe sempre, a exemplo do que já faço, com um toque a mais de carinho no coração”, afirma Luriana.

Ela adaptará o cardápio com a elaboração, em dias específicos, de uma dieta balanceada com características funcionais, sempre dando atenção especial ao retorno dos pacientes sobre a nova alimentação. Ao todo, são servidas 380 refeições diárias nas variadas repartições.

Depois da Maternidade, seguindo um planejamento minucioso aprovado em conjunto com a diretoria da instituição hospitalar, Luriana poderá partir para ações em demais estruturas do Hospital Santa Maria, conforme explica o diretor comercial Marcello Cusatis, um dos maiores incentivadores da presença da MasterChef. “O talento sempre terá espaço no Santa Maria, que se manterá aberto para o dom de ajudar o próximo, sobretudo onde nasce a vida e todos os colaboradores estão prontos para atender com afinco”.

“É um privilégio trocar experiências com a Luriana, com aprendizados e ensinamentos. Ela é muito dedicada e tenho a certeza de que fará bem para toda a equipe, já muito experiente”, conclui a coordenadora de nutrição do hospital, Daiane Gomes.