Hospital Regional deve abrir ainda este mês

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou na segunda-feira, 5, de uma reunião com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, na zona oeste da capital. Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, o chefe do Executivo reforçou importantes solicitações para o município, como a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) em setembro, a retomada da obra de construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes até o limite com Mogi das Cruzes.

Quanto ao hospital, segundo o prefeito, a previsão é de que haja a abertura oficial ainda neste mês de setembro, oferecendo serviços de urgência e emergência, atendendo casos de média e alta complexidade, ofertando inclusive leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de procedimentos cirúrgicos e exames como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia e análises clínicas, entre outros.

O prefeito suzanense apresentou também um pedido para a revitalização asfáltica da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), no trecho entre o viaduto Ryu Mizuno e o limite com Mogi das Cruzes, totalizando cerca de oito quilômetros de extensão, ida e volta. A solicitação se deve às recentes entregas de recapeamento e de pavimentação em vias similares, ou seja, que fazem limites com outros municípios.

Em meio às tratativas voltadas à mobilidade urbana ainda houve a discussão sobre a construção da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). “Pedimos celeridade para o projeto, sabemos da importância dessa obra não só para Suzano, mas para toda a região, esperamos um desfecho positivo o quanto antes”, apontou o chefe do Poder Executivo municipal.

Fatec

Outro assunto abordado foi a retomada da construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no município. Para a instalação da unidade de ensino superior, a administração municipal fez a doação de um terreno no Jardim Monte Cristo, em uma área de 10,8 mil metros quadrados, na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes.

Quando estiver pronta, a unidade terá capacidade para atender 480 alunos, com 12 salas de aula, auditório, refeitório, sete laboratórios e estrutura para abrigar diretoria e corpo docente.