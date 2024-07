Hospital Municipal de Mogi das Cruzes recebe acreditação nível 1 da ONA

O nível 1 valida as boas práticas aplicadas no Hospital

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC) acaba de receber a acreditação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), obtendo o nível 1.

A acreditação desempenha um papel crucial na promoção da qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Através da implementação de padrões e diretrizes rigorosos, as organizações de saúde podem garantir a entrega de serviços de alta qualidade e melhorar a experiência do paciente. “Esta acreditação é um importante marco para o HMMC, pois assegura que o hospital segue os padrões necessários para garantir a segurança do paciente por meio da implementação de práticas que minimizam riscos e garantem a segurança durante todo o processo assistencial”, pontua doutor Fábio Gastal, CEO da ONA.

“A conquista da acreditação ONA nível 1 valida as boas práticas aplicadas na rotina do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, além de estimular a melhoria contínua dos processos, garantindo uma assistência qualificada e segura ao usuário, promovendo segurança nos processos de trabalho e no desempenho da gestão como um todo. O selo ONA nível 1 demonstra a qualidade, excelência e compromisso que Hospital tem com seu usuário, colaborador e prestador”, ressalta a diretora geral do HMMC, Amanda Corrêa.

De acordo com Gilvane Lovato, gerente de Operações da ONA, “a avaliação é conduzida pela equipe de avaliadores, onde o líder preparou a programação e conduziu a avaliação.

No primeiro momento, a liderança foi avaliada e seguiram com os processos de apoio e assistenciais”.

A acreditação está associada a uma série de benefícios, incluindo melhoria da segurança do paciente, eficiência operacional, satisfação do cliente e integridade dos cuidados. Esses benefícios contribuem não apenas para a qualidade dos serviços de saúde, mas também para a sustentabilidade e reputação das organizações.

Todos os requisitos são avaliados e classificados de acordo com a metodologia ONA. As evidências objetivas são buscadas através da verificação de documentos, resultados, entrevistas, dentre outros técnicas.

Em todo o país, 1.712 organizações de saúde, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), são acreditadas por metodologias de acreditação nacional ou internacional. Deste total, a ONA é responsável por 72,1% do mercado de acreditação, o que corresponde a 1.270 certificados, dos quais 424 são hospitais.

