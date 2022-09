Historiador faz campanha para arrecadar verba para prótese

O designer e historiador Rosival dos Santos, o Rouxinol Mogi, está fazendo uma campanha virtual para arrecadar dinheiro para comprar uma prótese. É que em maio, Rouxinol sofreu uma amputação da perna direita, devido a um problema vascular. “Um machucado no dedo do pé começou a necrosar, fui ao hospital e o médico falou que iriam amputar o dedo. No entanto, antes, eles fizeram um ultrassom onde foi constatado que as veias estavam entupidas. Se eu amputasse o dedo, mais tarde teria que amputar outro, depois talvez o pé. Então o médico vascular decidiu que a única solução seria a amputação abaixo do joelho”, relembra o historiador.

Desde então, Rouxinol tem feito fisioterapia. “A princípio, o Dr. Fábio Freitas tinha pensado na prótese apenas a partir de novembro, mas como estamos conseguindo alcançar bons resultados com o tratamento, decidimos adiantar”, explica.

A prótese que Rouxinol precisa, que vai permitir que ele tenha mais qualidade de vida, custa cerca de R$ 15 mil. Para ajudar a custear o equipamento, ele lançou uma campanha na Internet para arrecadar doações. Os interessados podem doar qualquer valor pela chave PIX 3091483@vakinha.com.br ou diretamente na conta bancária, com os dados Rosival dos Santos, Conta poupança, Caixa: Agência 0350, conta 000166952-0, operação 1288, CPF 032.161.398-83.