“Hexa na Praça” levará telão para o Largo do Rosário na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (28/11) o Largo do Rosário recebe novamente o “Hexa na Praça”, com telão de 32 m² e atração musical. A iniciativa vai exibir o jogo entre Brasil e Suíça. A partir do meio-dia, o grupo Samba “A” vai animar o público antes da partida, que começa às 13h.

Como na última quinta-feira, quando a ação reuniu pouco mais de mil pessoas, a infraestrutura será montada no encontro das ruas Doutor Paulo Frontin e Doutor Deodato Wertheimer, no Centro. O telão também será utilizado para exibir informações de interesse público, com prestação de serviço.

“Mesmo com uma chuva leve antes do jogo, muita gente compareceu ontem (quinta-feira). Sabemos que algumas pessoas que trabalham no Centro podem não ter tempo de ir pra casa e por isso preferem acompanhar a partida pelo telão no Largo do Rosário”, lembrou o secretário municipal de Governo, Maurício Juvenal.

Antes e depois dos jogos haverá atração musical (com o grupo Samba “A”) e também será disponibilizado um espaço para a troca de figurinhas. Todas as normas da Fifa para a exibição pública dos jogos serão seguidas e a ação conta com o apoio da TV Diário, a afiliada local da Rede Globo, que é a emissora detentora dos direitos de exibição dos jogos.

Além da infraestrutura de exibição e do palco, a segurança na área será reforçada pela Guarda Municipal. A Zona Azul será liberada no entorno do Largo do Rosário a partir das 12h.

Reforço nos ônibus

Na segunda-feira (28/11), a operação de horário de pico do sistema municipal de transporte coletivo será antecipada para as 11 horas. Com isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que 20 ônibus reforçarão o atendimento à população no período anterior ao horário do jogo entre Brasil e Suíça.