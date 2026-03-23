Algumas canções atravessam o tempo porque carregam histórias. Vozes que marcaram gerações continuam ecoando na memória afetiva do público e é nesse encontro entre passado e presente que o Mogi in Concert, evento proprietário do Mogi Shopping, recebe Nando Gonçalves, cantando sucessos de seu pai, Nelson Gonçalves, e músicas brasileiras.

No dia 25 de março, às 20h, na Praça de Eventos Central, o artista apresenta um espetáculo gratuito que vai além de uma homenagem. Conhecido como “O Príncipe da Boêmia”, Nando conduz o público por uma experiência que celebra não apenas a obra do pai, mas também o vínculo afetivo construído por meio da música brasileira ao longo das décadas.

No repertório, canções que marcaram a trajetória de Nelson Gonçalves se entrelaçam a clássicos da música brasileira, em uma apresentação que resgata lembranças, desperta emoções e conecta diferentes gerações.

Mais do que revisitar sucessos, o espetáculo traduz a continuidade de um legado artístico, em que a interpretação ganha novas camadas sem perder sua essência.

Mogi Shopping

O Mogi Shopping, empreendimento administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Evento gratuito acontece no dia 25 de março, às 20h, na Praça de Eventos