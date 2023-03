Henriette Fraissat canta no Sesc de Mogi

Aos 74 anos de idade, a cantora e compositora Henriette Fraissat apresenta neste domingo, dia 2 de abril, no Sesc de Mogi das Cruzes, o show “Elas por Elas”. Com entrada livre e programado para começar às 16h, o show é uma homenagem aos grandes nomes da música nacional e internacional. Artistas que marcaram época e que nos encantam até hoje, como Elis Regina, Gal Costa, Bethânia, Maysa, Rita Lee e Ella Fitzgerald, são algumas das vozes enaltecidas nesse show, que promete envolver gerações.

A cantora virou patrimônio cultural da cidade. Já conquistou vários prêmios como o primeiro lugar no concurso Talentos da Maturidade, segundo lugar no Festival Musical da Secretaria de Cultura de Poá com sua canção “Samba Paulistano”, “Prata da Casa” no 4ª Festival da Canção de Mogi das Cruzes com a obra autoral “Sonhos e Desencantos”, entre outros. Foi semifinalista do programa “The Voice +” da Rede Globo, em 2021. Recentemente, lançou nas principais plataformas digitais o primeiro álbum de sua carreira “Sons & Tons”. Com ritmos que vão do jazz ao samba, o disco reúne 12 faixas autorais escritas ao longo de sua trajetória, com canções sobre a família, amores e marcos na vida.