Hasteamento da bandeira marca abertura das comemorações de aniversário

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na manhã desta quinta, dia 1, o hasteamento da bandeira para marcar oficialmente o início das comemorações pelos 462 anos da cidade.

A cerimônia aconteceu na frente da prefeitura, com a presença do prefeito Caio Cunha, da vice Priscila Yamagami, da primeira-dama, Simone Margenet, de vereadores, autoridades de vários setores e atiradores do Tiro de Guerra. A Banda Sinfônica, sob regência do maestro Lélis Gerson, se apresentou na solenidade.

O vereador Pedro Komura, parlamentar mais antigo da Câmara Municipal, foi convidado a discursar. A vice Priscila também falou aos presentes, assim como o prefeito Caio Cunha, que, na ocasião, aproveitou para sancionar a lei que prevê o aumento do vale-alimentação dos servidores municipais.

Fotos: Pedro Chavedar/PMMC