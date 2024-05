Hapvida NotreDame Intermédica está entre as 100 empresas mais influentes do Brasil

Empresa recebeu premiação em São Paulo

Em premiação no PalácioTangará, em São Paulo, na segunda-feira (29), a Hapvida NotreDame Intermédica foi apontada como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil, segundo o levantamento da Veja, em parceria com o Lide, Grupo de Líderes Empresarias. Atualmente, ela conta com quase 16 milhões de beneficiários.

O evento reconheceu as empresas, de diferentes setores da economia, que promovem o desenvolvimento nacional. Entre os critérios de escolha estão: faturamento, rentabilidade, reputação, inovação, pioneirismo, liderança e políticas ESG.

A companhia fechou o quarto trimestre de 2023 com receita líquida de R$ 6,9 bilhões, alta de 6,7% em relação ao mesmo período de 2022. O CEO da Hapvida NotreDame Intermédica, Jorge Pinheiro, lembra que uma das missões da maior empresa de saúde da América Latina é garantir acessibilidade à população, sem deixar de lado a rentabilidade do negócio. “A premiação é mais do que um reconhecimento da nossa jornada até aqui, é também um incentivo na busca incessante por resultados positivos em nome de um serviço de saúde de excelência aos brasileiros”, afirmou.