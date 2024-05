Hapvida encerra primeiro trimestre de 2024 com trajetória de crescimento

Empresa registra menor taxa de sinistralidade desde 2022

A Hapvida NotreDame Intermédica apresentou resultados do primeiro trimestre de 2024 com desempenho que comprova a consistência de seu modelo de negócio.

A companhia tem ações listadas em bolsa como HAPV3 e encerrou o período com crescimento de 3,9% em receita líquida, que passou de R$ 6,72 bilhões no primeiro trimestre de 2023 para R$ 7 bilhões no mesmo período deste ano. Quando a comparação é com o trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2023, o incremento foi de 0,8%.

Considerado um dos mais importantes índices do setor de saúde, a sinistralidade caiu para 68%. No último balanço divulgado pela companhia, referente ao quarto trimestre de 2023, o índice foi de 69,3%. “O comportamento da Sinistralidade Caixa, nosso principal indicador operacional, surpreende até o movimento sazonal e se torna o melhor desde a fusão com a NotreDame Intermédica em 2022”, afirmou Jorge Pinheiro, CEO da Companhia.

Com a adequada gestão das despesas, o Ebitda ajustado (soma dos lucros da empresa antes de subtrair os juros, impostos, depreciação e amortização) ultrapassou a marca histórica de R$ 1 bilhão, alta de cerca de 60% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

O número de beneficiários ficou praticamente estável na relação trimestral, caindo 0,8%, mantendo-se na casa dos 15,8 milhões de vidas.

Outra boa notícia é a redução da alavancagem da empresa. A dívida líquida passou de R$ 7,5 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para os atuais R$ 4,4 bilhões, o que representa uma redução de 41,3% e coloca a relação dívida líquida/Ebitda Ajustado em 1,13x. No trimestre anterior, o índice havia ficado em 1,38x.

A empresa fechou o trimestre com 801 unidades assistenciais próprias e acessíveis aos beneficiários em todo o país, sendo 86 hospitais, 76 unidades de pronto atendimento, 345 clínicas e 294 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.