Hapvida consolida escala nacional com resultados recordes com saúde digital

A Hapvida vem consolidando um modelo de saúde digital capaz de democratizar o acesso e elevar a resolutividade do cuidado em todo o Brasil. Com plataforma proprietária de teleatendimento, prescrição digital, governança estruturada, expansão contínua de especialidades e serviços, a companhia alcançou patamares recordes em escala, qualidade e eficiência operacional.

A operação de Telessaúde ultrapassou 413 mil teleconsultas eletivas por mês, com taxa de resolutividade de 92% e satisfação 4,7/5. No pronto-atendimento digital, são 260mil consultas/mês, resolutividade de 70% e satisfação 4,6/5. No acumulado, a companhia já superou 20 milhões de teleconsultas e R$ 20 milhões em custos evitados, evidenciando o impacto assistencial e a sustentabilidade do modelo.

O avanço responde a um desafio histórico do país: a necessidade de se obter equidade na distribuição, na fixação e no acesso a médicos. Hoje, no âmbito presencial, persiste maior concentração nas regiões Sul e Sudeste, nas capitais e nos grandes municípios. Diante desse cenário, a estratégia digital passou a funcionar como vetor de capilaridade, conectando beneficiários a equipes e serviços de forma ágil e integrada.

Para sustentar o crescimento e chegar aos resultados atuais, a Hapvida estruturou um conjunto de pilares operacionais:

Internalização da solução: desenvolvimento de plataforma própria para atendimento e teleprescrições, garantindo agilidade, integração e evolução contínua;

Ampliação de especialidades: portfólio médico e multiprofissional em expansão, com novos serviços, como renovação de receitas, linhas de cuidado de cefaleia e lombalgia, telefisioterapia e saúde mental;

Gestão e qualidade: foco em evolução contínua, monitoramento em tempo real de APIs e serviços da plataforma e processos certificados;

Captação médica: ferramenta dedicada para atração e integração de prestadores (mais de 1,4 mil na eletiva e 0,5 mil no PA digital);

Engajamento do paciente: régua de mensageria via WhatsApp e push, com remodelagem de portal e app para maior usabilidade;

Capacitação: trilhas de aprendizagem e microlearning para padronizar condutas e experiências.

A estratégia digital se integra a uma rede própria de 832 unidades conectadas nas cinco regiões do país, com 86 hospitais, 365 clínicas, 301 centros de diagnóstico, 80 prontos atendimentos e mais de 6,3 mil leitos, sustentando capilaridade, continuidade do cuidado e interoperabilidade.

“Nosso foco é escalar acesso com qualidade, colocando o bem-estar das pessoas no centro de cada decisão. A combinação de tecnologia proprietária, governança e equipes capacitadas explica por que a saúde digital da Hapvida evolui com consistência e impacto social real”, afirma Ádria Cândido, diretora-executiva de Saúde Digital e Clínicas Médicas.

O roadmap inclui o fortalecimento de experiências figitais, interoperabilidade, telepropedêutica, anamnese digital, IA de apoio clínico (triagem, anamnese, análise de sentimentos), reforçando a visão de uma saúde preventiva, automatizada e precisa. Como pilar permanente, a Hapvida seguirá ampliando o acesso e a resolutividade do cuidado, escalando a saúde digital para reduzir desigualdades e cuidar de mais pessoas, em mais lugares, sempre com qualidade.





Plataforma própria, governança e ampliação de especialidades sustentam a expansão do acesso e da qualidade na telessaúde