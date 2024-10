Halloween com navio fantasma e caça aos doces será atração no Mogi Shopping

Piratas vão invadir o empreendimento e interagirão com o público enquanto desfilam com uma embarcação pelos corredores; crianças receberão mapa para procurar e ganhar guloseimas

Os visitantes do Mogi Shopping vão se surpreender com as atrações especiais em comemoração ao Halloween, o “Dia das Bruxas”. O empreendimento trará, para os pequenos, a tradicional brincadeira de caça aos doces, no melhor estilo “gostosuras” ou “travessuras”, e, para clientes de todas as idades, o desfile de um navio fantasma com seus assustadores tripulantes.

Nos dias 30 e 31 de outubro, às 14h, 16h e 18h, os visitantes do centro de compras e lazer serão surpreendidos por personagens, divertidos e horripilantes, que estarão com um navio fantasma desfilando pelos corredores.

Durante a apresentação, simpáticos piratas irão interagir com o público, convidando a todos para acompanhar a música e dançar, além de brincadeiras e distribuição de moedas de chocolate, como recompensa, às crianças. A parada de Halloween é uma atração diferenciada, inédita no empreendimento.

Também nos dias 30 e 31, o Mogi Shopping vai promover a aguardada e tradicional brincadeira de caça aos doces, para os pequenos. Serão duas sessões, às 15h e 17h, na praça Boulevard. Podem participar crianças de três a 12 anos, que estejam inscritas para o evento no aplicativo do shopping. A inscrição será liberada no dia 28 de outubro, a partir das 14h, e as vagas são limitadas.

No local dedicado à atividade, elas devem retirar o brinde — um balde em forma de abóbora — e um mapa para que possam procurar os doces pelas lojas do shopping participantes da ação. Para entrar ainda mais no clima de Halloween, mamães e papais podem levar os pequenos fantasiados.

No mesmo local, haverá oficina de tatuagens temporárias para as crianças. Nessa atividade, gratuita, é preciso retirar um cupom no aplicativo do shopping, a partir das 10h do mesmo dia.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site (www.mogishopping.com.br), ou telefone (11) 4798-8800.

