HaHa House e Fundo Social promovem show solidário com Flávio Pires e Maurício Ramos

Nesta sexta-feira (23/06), o comediante Flávio Pires e o ator e roteirista Maurício Ramos, farão um show solidário na casa de comédia HaHa House. Recentemente, o estabelecimento fechou parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes e, para essas apresentações, é necessário fazer doações em troca do ingresso. Assim, os interessados devem levar e doar um quilo de alimento não perecível ou um par de meias novas, para prestigiarem o espetáculo.

Tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Mogi das Cruzes e chegará às famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade, com intermédio das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. O Fundo Social tem mais de 400 entidades cadastradas e, ao longo de todo o ano, distribui para elas todas as doações que recebe.

“É a partir dessas parcerias que o Fundo Social consegue dar continuidade e ter sucesso nas nossas campanhas. O apoio da casa HaHa House é muito importante, pois eles conseguem reunir sempre grande público e esperamos que as pessoas abracem a causa e contribuam. Qualquer doação, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença na vida daqueles que mais precisam”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

A parceria com a HaHa House não se limita a esse show. A casa se tornou ponto de coleta de arrecadações para o Fundo Social, portanto, doações são sempre recebidas. A pedido do público, o local também servirá como palco para uma extensão da Noite do Riso, assim, em breve serão realizados outros shows com essa mesma temática, criada e utilizada pela primeira vez no Theatro Vasques, durante o lançamento da campanha Inverno Solidário 2023.