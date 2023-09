Gusttavo Lima canta hits da carreira para 70 mil pessoas no Itaquá Rodeio Fest

Uma noite para ficar na memória das cerca de 70 mil pessoas que prestigiaram o segundo dia do Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP. O cantor Gusttavo Lima, referência da música sertaneja nacional, subiu ao palco do maior rodeio de portas abertas do Brasil nessa 5ª feira (7/9). Foram cerca de duas horas de show. Hoje (8/9), a festa segue com a apresentação do DJ Alok, a partir da meia-noite.

No show de Gusttavo Lima, não faltaram hits como “Oi, Vida”, “Fala Mal de Mim” e “Homem de Família”, além dos mais recentes sucessos do cantor, como “Desejo Imortal” e “Solteiro Frustrado”, que fazem parte do seu último trabalho, “Embaixador 15 anos”.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), que trouxe o rodeio para a cidade sem um centavo de dinheiro público – a festa está sendo custeada 100% pela iniciativa privada – comemorou o sucesso da segunda noite do Itaquá Rodeio Fest, que celebra os 463 anos de emancipação político-administrativa do município:

“Este é o maior evento da história de Itaquá e um dos maiores do Brasil, e sem custo para o município. Nossa cidade completa 463 anos, e nessa noite, com o Gusttavo Lima, recebeu um grande público. Vieram pessoas de várias partes do estado e até de fora do País. Agradeço aos patrocinadores desta iniciativa e ao idealizador de tudo, o Marcos Pacheco, por estarem com a gente, aqui, realizando esta festa para o nosso povo. É um presente para Itaquá”, complementou o prefeito.

Organizado pela MP Eventos, o Itaquá Rodeio Fest tem patrocínio de Chevrolet, Guarulhos Sucatas, Cerveja Império, Plena Saúde, Quavo Empreendimentos Imobiliários e Toledo Ambiental.

Provas de montaria

Outro ponto alto da noite de ontem foi o início das provas de montaria. Com direito à oração, 40 peões, todos da Liga Nacional de Rodeio, deram início à disputa pela tão sonhada vaga no Torneio Nacional de 2024, que será realizado no próximo ano, em Barretos-SP.

Marco Brasil Filho, famoso narrador de rodeios, comandou o espetáculo, que foi marcado por emoção e adrenalina, quando os chamados “bull fighters” tentavam completar a difícil missão de permanecer por oito segundos em cima do touro.

O competidor André Pereira conseguiu a maior nota da noite, 88 pontos, e segue à frente na disputa pela fivela de campeão:

“Só quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Todos os competidores estão de parabéns. Agora, é focar nas próximas etapas do torneio, para conseguirmos alcançar nosso objetivo – o lugar mais alto do pódio”, celebrou Pereira.

As provas continuam nesta 6ª, a partir das 20h. Os portões do Itaquá Rodeio Fest abrem às 19h.

Programação

O evento segue até 16/9. Hoje, quem se apresenta é o DJ Alok, à meia-noite. Já no sábado (9/9), haverá show da dupla Zé Neto & Cristiano. A DJ Maju Santana e a “Boiadeira” Ana Castela se apresentam no domingo (10/9).

Quem ainda não tem ingresso para o Itaquá Rodeio Fest 2023 pode fazer a troca solidária de um 1kg de alimento por uma entrada no Itaquá Park Shopping até o último dia da festa (16/9), das 12 às 18h. Os ingressos são limitados.

Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas das últimas unidades continuam somente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br.