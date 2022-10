Guarda Municipal, Polícia Mlitar e Civil fazem ação integrada em Mogi

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram, nesta terça-feira (11/10), uma operação integrada para a prevenção e o combate a crimes em Mogi das Cruzes. As ações foram realizadas em toda a cidade, com prioridade para regiões com maior incidência de registros.

O foco principal das ações foi o combater a delitos como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O trabalho contou com a presença ostensiva dos policiais e guardas municipais, além de trabalho de investigação.

“O trabalho conjunto é importante para a segurança da população, com ações ostensivas, de fiscalização e de inteligência. A presença nas ruas, como nesta operação, é importante para aumentar a segurança da população, além de ter um caráter preventivo, já que inibe a ação dos marginais”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

O secretário lembrou ainda que, além do trabalho conjunto em operações, a Prefeitura está em contato constante com as Polícias Militar e Civil para ações voltadas à segurança dos mogianos. Um exemplo disso é a Atividade Delegada, em que policiais atuam em dias de folga com remuneração feita pela administração municipal. O trabalho foi reformulado neste ano, dando mais eficiência à ação, que é realizada no Centro e no distrito de Braz Cubas.

“A Guarda Municipal é parte integrante do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras da Ciemp, que terá seu alcance ampliado com a integração de câmeras particulares, cujo projeto-piloto está sendo desenvolvido em parceria com o Clube de Campo”, destacou Toriel.

Além do trabalho ostensivo, a Guarda Municipal também trabalha na segurança de prédios municipais, em apoio a outros setores da prefeitura, em ocorrências de trânsito, além de apoiar em ações de fiscalização realizadas pela administração municipal.

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal para denúncias, casos de urgências e emergências pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.