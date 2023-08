Guarda Municipal participa da prisão de liderança de facção criminosa

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes participou da prisão, na madrugada desta segunda-feira (31/07), de uma das principais lideranças de uma das maiores facções criminosas do Brasil. A ação fez parte de uma operação contra o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, comandada pela Polícia Civil e com ramificações na cidade. Na residência do homem, foram apreendidos dois fuzis, munição, grande quantidade de entorpecentes e fardamentos da Polícia Federal.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Eclesia, comanda pela Polícia Civil de Poá, com a participação de cerca de 150 policiais civis e apoio de Guardas Municipais da região. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Poá.

Em Mogi das Cruzes, equipes das Rondas Ostensivas Municipais (Romu), juntamente com policiais civis, cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do homem, localizada em um condomínio de luxo da cidade. No local, ele foi encontrado e preso, além de ser feita a apreensão das substâncias ilícitas e do armamento.

“A ação realizada por diversas forças de segurança na região é fundamental para a melhoria da segurança da população. A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes é uma referência na região e a participação em operações de grande porte, como a desta segunda-feira, mostram a importância e a qualidade do trabalho desenvolvido na cidade, além de deixar clara a integração entre as forças de segurança, destacou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.